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Число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии превысило девять миллионов

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии превысило девять миллионов
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России составило 9 031 851. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19, опубликованные в субботу, 13 ноября.

В относительном выражении прирост заболеваемости составил 0,44 процента. Количество заболевших увеличилось на миллион менее чем за месяц. По состоянию на 18 октября количество инфицированных составляло 8 миллионов.

За последние 24 часа в России выявили 39 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За сутки в столице выявили 4185 новых случаев COVID-19. За день в России был зафиксирован 1241 летальный исход из-за коронавируса. После прохождения лечения полностью выздоровели 33 802 человека.

12 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 80 процентов в стране может быть достигнут до лета 2022 года. Страны, которые устанавливают опыт масштабной вакцинации, поднимают планку до 90–95 процентов, добавила она. Достижение показателя в 80 процентов позволит не допускать распространения пандемии COVID-19, как сейчас, подчеркнула вице-премьер. В настоящее время Россия, по ее словам, приблизилась к 50 процентам.

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