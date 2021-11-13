«Факты на стол»: Лукашенко потребовал доказать обвинения против Белоруссии

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Запад должен предъявить доказательства в организации Белоруссией миграционного кризиса на границе с Польшей. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в субботу, 13 ноября.

— И, допустим, требовать от меня, чтобы я... за собственный счет оплачивал этот процесс и останавливал его? Именно останавливал, а не финансировал, как американцы заявили, что я финансирую этих беглецов, — рассказал глава государства.

Тем, кто утверждает это, следует предоставить «факты на стол», подчеркнул он.

— Но это же американцы — а чего, они же великие, языком ляпнули и забыли, что сказали, — приводит слова Лукашенко журнал «Национальная оборона».

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».