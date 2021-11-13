Прокуратура передала в СК материалы по нападению в хинкальной в Москве

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Россия, Москва, Неглинная улица Карта всех событий

Материалы проверки по факту нападения в одной из хинкальных города переданы в СК. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 13 ноября.

— По решению Тверского межрайонного прокурора материал процессуальной проверки по факту инцидента у кафе на Неглинной передан в территориальный отдел столичного управления СК. По предварительной информации, в ночь на 13 ноября около кафе в центре Москвы между мужчинами произошел конфликт, в результате которого трое получили ножевые ранения, — рассказала представитель ведомства.

За медицинской помощью, по ее словам, обратились мужчины 1980, 1996 и 1997 годов рождения. Один из них получил тяжкий вред здоровью.

Ранения ножом, с их слов, им нанес 36-летний мужчина, личность которого установили полицейские. Прокуратура указала на необходимость процессуальной оценки его действий по статье «Покушение на убийство», заключила Нефедова.

13 ноября сообщалось, что на улице Неглинной неизвестный совершил нападение на посетителей хинкальной. Мужчина выхватил нож и ударил им двоих человек.

После этого он покинул заведение и продолжил вести себя агрессивно уже на улице — нож он так и не спрятал. После этого злоумышленник скрылся на такси.