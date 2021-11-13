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«Добро пожаловать»: заболевшая COVID-19 Анастасия Спиридонова родила сына

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Добро пожаловать»: заболевшая COVID-19 Анастасия Спиридонова родила сына
Фото: Youtube / Super

Победительная шоу «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова, больная коронавирусом, родила сына.

— 2.11.21. Добро пожаловать, Артем Антонович. Мы с папой тебя очень любим, — подписала она публикацию.

Ребенок появился на свет весом 3450 граммов и ростом 53 сантиметра. Это произошло 12 ноября в 04:35 ночи.

«Наши поздравления с ангелочком»; «Расти здоровый и счастливый, люби и уважай своих родителей!»; «А дата рождения какая красивая»; «Самые искренние поздравления»; «Пусть материнство приносит удовольствие!»; «Счастья и сильного ангела-хранителя», — написали подписчики.

9 ноября телеведущая Ксения Собчак заявила о своей готовности стать матерью во второй раз. В настоящее время известная журналистка воспитывает сына Платона, который родился в браке с актером Максимом Виторганом.

Кроме того, у нынешнего супруга звезды, режиссера Константина Богомолова, также есть дочь от первого брака с актрисой Дарьей Мороз. С падчерицей Анной Собчак часто проводит свободное время.

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