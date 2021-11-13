«Желтый» уровень опасности из-за гололеда объявили в Москве до утра 14 ноября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда будет действовать в Москве до утра воскресенья, 14 ноября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Погода потенциально опасна. Период предупреждения в Москве — с 21:00 13 ноября до 9:00 14 ноября, — говорится в сообщении.

Местами в городе возможна гололедица, отмечается на сайте Гидрометцентра.

10 ноября главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что прогнозы относительно предстоящей зимы скорректированы в сторону более теплого сценария, отметил он. По его словам, погода ожидается мягкая, близкая к «еврозиме».

Также синоптик высказал мнение о народных приметах, по которым некоторые предсказывают погоду. Он сообщил, что специалисты «прогоняли» народные поверья через климатическую статистику и выяснили, что 90 процентов примет не работают.

В тот же день глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что прогноз относительно возможного наступления «еврозимы» в России вызывает сомнения, так как более чем на десять дней прогноз не оправдывается на 60–65 процентов. Никаких гипотез о грядущей зиме, по его словам, выдумывать не стоит.