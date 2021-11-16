Медведев вышел в полуфинал итогового турнира ATP из-за снятия Берреттини

Фото: instagram/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал итогового турнира АТР. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 16 ноября.

— Номер два (рейтинга игроков — прим. «ВМ») в полуфинале, — говорится в сообщении.

Спортсмен квалифицировался после того, как итальянец Маттео Берреттини снялся из-за травмы. Вместо него участником красной группы стал его соотечественник Янник Синнер, отмечается на странице ATP в Twitter.

15 ноября серб Новак Джокович получил приз первой ракетки мира по итогам сезона 2021 года. Спортсмен завоевал трофей после победы над норвежцем Каспером Руудом в первом матче итогового турнира в Турине. Таким образом, он в рекордный седьмой раз завершил сезон в статусе первого номера мирового рейтинга.

12 сентября Медведев обыграл Джоковича в финале US Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.

За победу Медведев получил чек на 2,5 миллиона долларов. Примечательно, что за весь турнир россиянин проиграл всего лишь один сет своим соперникам.