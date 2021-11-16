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Скончался заслуженный артист России Станислав Сальников

Дарья Чентаева

Общество
Скончался заслуженный артист России Станислав Сальников
Фото: Facebook / Валерий Блохин

Скончался заслуженный артист России Станислав Сальников. Он ушел из жизни в Краснодаре в возрасте 73 лет. Об этом рассказал художник Валерий Блохин на своей странице в Facebook.

По словам Блохина, артист умер из-за коронавирусной инфекции.

— Сегодня ночью ушел из жизни наш друг, заслуженный артист России Станислав Гаврилович Сальников. Ковид, — сообщается в материале.

Краснодарский театр драмы в своем Instagram-аккаунте подтвердил, что артист скончался после заражения коронавирусом.

— Много лет Станислав Гаврилович отдал служению нашей сцене, тысячи зрителей помнят множество впечатляющих образов, созданных артистом. Коллектив Краснодарской драмы глубоко скорбит вместе с родными и близкими Станислава Гавриловича и выражает соболезнования семье и многочисленным поклонникам таланта артиста, — сообщается в публикации театра.

Станислав Сальников появился на свет 10 октября 1948 года. Он был одним из ведущих актеров Краснодарского академического театра драмы, а также снимался в кино. Среди наиболее известных ролей актера — «Степные дети», «Спасская», «Садовник», «Найди нас, мама» и «Боец».

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