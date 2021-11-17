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Уголовное дело возбудили после кражи крупной суммы из банковской ячейки в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Уголовное дело возбудили после кражи крупной суммы из банковской ячейки в Москве
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России
Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи у москвички крупной суммы денег в долларах и евро, которые она хранила в банковской ячейке. Об этом в среду, 17 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Ранее сообщалось, что женщина забрала из ячейки в отделении банка на Садовой-Кудринской улице свои деньги, драгоценности и документы, которые в ней хранились, и расторгла договор аренды с банком.

Уже дома, проверяя содержимое, она обнаружила, что у нее отсутствуют 20 тысяч долларов и 33 тысячи евро. По данным ведомства, материальный ущерб составил около 4 миллионов 152 тысяч 720 рублей.

Правоохранители установили, что кражу из банковской ячейки совершил неизвестный в период с 20 декабря прошлого года по 10 ноября 2021-го.

До этого сообщалось о сотрудниках частной юридической фирмы, которые обворовывали своих клиентов, обещая им помощь. В рекламе своей конторы они использовали символику органов власти, надеясь таким образом убедить клиентов в своей благонадежности. После того как клиенты переводили деньги, злоумышленники переставали выходить на связь. Спустя некоторое время правоохранители выявили преступную схему и задержали ее участников. Выяснилось, что никто из них не имел юридического образования. От рук лжеюристов пострадали более 100 человек.

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