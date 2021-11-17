В Госдуму внесли законопроект о маркировке животных в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о маркировке животных, который установит порядок их учета.

— Законопроектом вносятся изменения в закон РФ от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», направленные на регулирование отношений, связанных с маркированием и учетом животных, определением зоосанитарного статуса объектов, на территории которых осуществляются содержание и разведение животных, убой животных, производство, переработка, хранение подконтрольных товаров, осуществление переданных полномочий в области ветеринарии. В частности, законопроектом вводятся понятия маркирования и учета животных, — говорится в пояснительной записке.

Данные о маркированных животных будут содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС). Новые предложения, как уточняется, позволят специалистам ветеринарной службы выявлять источники, отрицательно влияющие на эпизоотическую ситуацию или пищевую безопасность.

Владельцы животных смогут самостоятельно выбрать тип средств маркирования, предусмотренных ветеринарными правилами. Порядок учета и перечня видов животных, подлежащих учету, будет определяться правительством России, отмечается на сайте Госдумы.

16 ноября сообщалось, что второй случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 зафиксирован в Норвегии. Специалисты обнаружили новое заражение спустя несколько дней после первого, когда работникам пришлось отбраковать около семи тысяч птиц.

Обе фермы находятся поблизости, в провинции Ругаланн — ключевом для страны фермерском регионе. Животных на второй ферме также уничтожат, ограничения были введены и для всех домашних птиц в регионе.