Земан заявил о готовности вернуться к работе после лечения

Фото: Администрация президента РФ

Президент Чехии Милош Земан рассказал, что готов вернуться к полноценной работе после лечения в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге.

— Лечение проходит успешно, я чувствую себя хорошо и готов покинуть Центральный военный госпиталь и вернуться домой и к работе, — рассказал политик.

Это произойдет в течение ближайших дней, приводит слова Земана РИА Новости.

10 октября сообщалось, что Земана доставили в ЦВГ в Праге. Он был помещен в учреждение из своей загородной резиденции, где накануне у него состоялась встреча с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Санитарная машина ЦВГ выехала с территории резиденции в сопровождении президентского автомобиля. В сентябре Земан уже попадал в больницу — тогда врачи провели обследование и никаких заболеваний у президента не выявили.

18 октября спикер верхней палаты парламента республики Милош Выстрчил призвал сенат инициировать процедуру снятия президентских полномочий с Земана. 66-я статья Конституции страны позволяет отстранить президента от должности в случае одобрения большинством голосов палаты депутатов и сената.