Набиуллина предложила снизить максимальную ставку по микрозаймам

Фото: YouTube / Банк России

Банк России (ЦБ) может вновь снизить максимальную ставку по кредитам в микрофинансовых организациях (МФО). Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в четверг, 18 ноября.

— Мы, кстати, думаем, что действительно настала пора, как вы и предложили, может быть, снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям, — рассказала представитель банка на выступлении в Госдуме.

Предельный уровень платежей по займам в МФО был ограничен 2,5 суммы долга в 2019 году, напомнила она. Тогда же было введено ограничение на проценты и штрафы, приводит слова Набиуллиной сайт ЦБ.

17 ноября в Минэкономразвития сообщили, что инфляция в России по состоянию на 15 ноября ускорилась до 8,1 процента. Недельная инфляция с 9 по 15 ноября, согласно цифрам Росстата, ускорилась до 0,18 процента.

При этом потребительские цены выросли с начала года на 6,81 процента. Автомобильный бензин за указанный период подорожал на 0,26 процента.

15 ноября Набиуллина рассказала, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой и отпустить инфляцию из-за высокого роста цен, который разрушает благополучие. По ее словам, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон в пять–шесть процентов произойдет не ранее 2023 года.