Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Набиуллина предложила снизить максимальную ставку по микрозаймам

Иван Юминов

Экономика
Набиуллина предложила снизить максимальную ставку по микрозаймам
Фото: YouTube / Банк России

Банк России (ЦБ) может вновь снизить максимальную ставку по кредитам в микрофинансовых организациях (МФО). Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в четверг, 18 ноября.

— Мы, кстати, думаем, что действительно настала пора, как вы и предложили, может быть, снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям, — рассказала представитель банка на выступлении в Госдуме.

Предельный уровень платежей по займам в МФО был ограничен 2,5 суммы долга в 2019 году, напомнила она. Тогда же было введено ограничение на проценты и штрафы, приводит слова Набиуллиной сайт ЦБ.

17 ноября в Минэкономразвития сообщили, что инфляция в России по состоянию на 15 ноября ускорилась до 8,1 процента. Недельная инфляция с 9 по 15 ноября, согласно цифрам Росстата, ускорилась до 0,18 процента.

При этом потребительские цены выросли с начала года на 6,81 процента. Автомобильный бензин за указанный период подорожал на 0,26 процента.

15 ноября Набиуллина рассказала, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой и отпустить инфляцию из-за высокого роста цен, который разрушает благополучие. По ее словам, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон в пять–шесть процентов произойдет не ранее 2023 года.

Читайте также:
Кредиты ЦБ России Эльвира Набиуллина
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подождем под дождем

Александр Лосото
Александр Лосото

Завтра была пандемия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От бархатного манто до шнурков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы знаем всех — не знаем никого

Все мнения
О проекте