«Детей жалко»: Путин высказался о миграционном кризисе в Белоруссии

Фото: Администрация президента РФ

Польские правоохранители бросают в мигрантов на границе с Белоруссией гранаты и поливают их водой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 18 ноября.

— Первое, что приходит в голову: ну детей жалко просто, ну маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда, — рассказал глава государства.

Ночью вдоль границы летают вертолеты, а также включаются сирены, сетует он. Польша в 2014 году говорила о невозможности применения таких мер на Украине, но сама поступила аналогично, приводит слова Путина сайт Кремля.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».