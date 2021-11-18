Минздрав направил в регионы новую партию «Спутника Лайт» и «Спутника V»

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Минздрав отправил в регионы дополнительные объемы вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и «Спутник V». Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Гриднев в четверг, 18 ноября.

— В настоящее время идет активная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Минздрав направил в регионы дополнительные объемы вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V», — приводит слова Гриднева РИА Новости.

17 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин скорректировал перечень лекарств, доступных для применения в качестве профилактики и лечения коронавируса. Так, председатель правительства исключил препараты азитромицин и интерферон бета-1б. Перечень был дополнен иммуноглобулином человека против COVID-19, сарилумабом, нетакимабом, апиксабаном, анакинрой, ривароксабаном, будесонидом и дабигатрана этексилатом.

1/3 2/3 3/3

16 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса и переболевшие им в течение полугода смогут не уходить в самоизоляцию при контакте с больными. Исходя из текста документа, лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, а также те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, не подлежат самоизоляции.