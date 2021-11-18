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Белоруссия сообщила о перемещении мигрантов в логистический центр

Иван Юминов

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Белоруссия сообщила о перемещении мигрантов в логистический центр
Фото: Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Беженцы из стихийного лагеря около пункта пропуска «Брузги» переместились в логистический центр. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии в четверг, 18 ноября.

— По состоянию на 18 ноября все беженцы из стихийного лагеря на белорусско-польской границе вблизи пункта пропуска «Брузги» добровольно переместились на территорию транспортно-логистического центра ввиду резко ухудшающихся погодных условий и создающейся угрозы для жизни, особенно детей. В центре иностранцы обеспечиваются горячим питанием, теплыми вещами и предметами первой необходимости, — говорится в сообщении.

Всем нуждающимся оказывается медицинская помощь, отмечается в Telegram-канале ведомства.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

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