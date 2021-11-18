Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Перед судом предстанут пятеро мужчин, которые убили владельца коттеджа в Истре

Виктория Сикерина

Происшествия
Перед судом предстанут пятеро мужчин, которые убили владельца коттеджа в Истре
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova
Россия, Московская область, городской округ Истра, деревня Ефимоново Карта всех событий

Следственный комитет по Московской области завершил расследование уголовного дела в отношении пятерых граждан, которых обвиняют в нападении на частный дом в Истре и убийстве его владельца. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий в четверг, 18 ноября.

По словам представителя ведомства, мужчины обвиняются по нескольким уголовным статьям: «Убийство», «Разбой», «Кража», «Незаконные приобретение и хранение оружия» и «Хищение либо вымогательство оружия».

— Расследование уголовного дела в отношении еще одного сообщника было выделено в отдельное производство, и он уже осужден судом к 10 годам лишения свободы, — заявила Врадий.

Оставшимся участникам преступления только предстоит ответить перед судом.

— В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу, — заключила Врадий.

Преступление, о котором идет речь, произошло 21 октября 2020 года в деревне Ефимоново городского округа Истра. Мужчины в масках ворвались на территорию коттеджа, владельцем которого был 65-летний местный житель. Увидев злоумышленников, мужчина произвел в их сторону выстрелы из травматического пистолета. В ответ двое подозреваемых выстрелили в него из ружья и пистолета. Хозяин загородного дома скончался на месте, а злоумышленники скрылись.

Позже следователи установили их личности. Задержания прошли в Ярославской, Калужской и Брянской областях. На допросе подозреваемые дали признательные показания.

В конце 2020 года суд отправил в СИЗО преступников.

Читайте также:
убийство Суды Истра
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подождем под дождем

Александр Лосото
Александр Лосото

Завтра была пандемия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От бархатного манто до шнурков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы знаем всех — не знаем никого

Все мнения
О проекте