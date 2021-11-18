Перед судом предстанут пятеро мужчин, которые убили владельца коттеджа в Истре

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Россия, Московская область, городской округ Истра, деревня Ефимоново Карта всех событий

Следственный комитет по Московской области завершил расследование уголовного дела в отношении пятерых граждан, которых обвиняют в нападении на частный дом в Истре и убийстве его владельца. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий в четверг, 18 ноября.

По словам представителя ведомства, мужчины обвиняются по нескольким уголовным статьям: «Убийство», «Разбой», «Кража», «Незаконные приобретение и хранение оружия» и «Хищение либо вымогательство оружия».

— Расследование уголовного дела в отношении еще одного сообщника было выделено в отдельное производство, и он уже осужден судом к 10 годам лишения свободы, — заявила Врадий.

Оставшимся участникам преступления только предстоит ответить перед судом.

— В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу, — заключила Врадий.

Преступление, о котором идет речь, произошло 21 октября 2020 года в деревне Ефимоново городского округа Истра. Мужчины в масках ворвались на территорию коттеджа, владельцем которого был 65-летний местный житель. Увидев злоумышленников, мужчина произвел в их сторону выстрелы из травматического пистолета. В ответ двое подозреваемых выстрелили в него из ружья и пистолета. Хозяин загородного дома скончался на месте, а злоумышленники скрылись.

Позже следователи установили их личности. Задержания прошли в Ярославской, Калужской и Брянской областях. На допросе подозреваемые дали признательные показания.

В конце 2020 года суд отправил в СИЗО преступников.