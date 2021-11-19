Олимпийскую чемпионку Сливенко вновь обвинили в нарушении антидопинговых правил

Оксана Сливенко / Фото: Instagram

Российскую штангистку и олимпийскую чемпионку 2008 года по тяжелой атлетике Оксану Сливенко снова обвинили в нарушении антидопинговых правил. Соответствующая запись появилась на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Отмечается, что ITA перепроверило допинг-пробы спортсменов времен чемпионата Европы, проходившего в Анталье в 2012 году. У Сливенко и еще 12 спортсменов обнаружили один или несколько запрещенных анаболических стероидов. Тяжелоатлеты могут просить о вскрытии допинг-пробы B, изначально первая проба была признана отрицательной.

Расследование проводилось из-за нескольких обвинений в адрес Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Согласно им, она ненадлежащим образом обращалась с предоставленными допинг-пробами, передает РИА Новости.

В марте сообщалось, что IWF временно отстранила олимпийскую чемпионку, россиянку Оксану Сливенко по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Расследование в отношении 34-летней спортсменки основано на данных Московской антидопинговой лаборатории, информации Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного агентства по тестированию (ITA).

Оксана Сливенко завоевала золото Олимпиады в Пекине в весовой категории до 69 килограммов. Всего на счету российской спортсменки три золотых и одна серебряная медаль чемпионатов мира, также тяжелоатлетка шесть раз побеждала на чемпионатах Европы.