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Олимпийскую чемпионку Сливенко вновь обвинили в нарушении антидопинговых правил

Михаил Алимов

Общество
Олимпийскую чемпионку Сливенко вновь обвинили в нарушении антидопинговых правил
Оксана Сливенко / Фото: Instagram

Российскую штангистку и олимпийскую чемпионку 2008 года по тяжелой атлетике Оксану Сливенко снова обвинили в нарушении антидопинговых правил. Соответствующая запись появилась на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Отмечается, что ITA перепроверило допинг-пробы спортсменов времен чемпионата Европы, проходившего в Анталье в 2012 году. У Сливенко и еще 12 спортсменов обнаружили один или несколько запрещенных анаболических стероидов. Тяжелоатлеты могут просить о вскрытии допинг-пробы B, изначально первая проба была признана отрицательной.

Расследование проводилось из-за нескольких обвинений в адрес Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Согласно им, она ненадлежащим образом обращалась с предоставленными допинг-пробами, передает РИА Новости.

В марте сообщалось, что IWF временно отстранила олимпийскую чемпионку, россиянку Оксану Сливенко по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Расследование в отношении 34-летней спортсменки основано на данных Московской антидопинговой лаборатории, информации Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного агентства по тестированию (ITA).

Оксана Сливенко завоевала золото Олимпиады в Пекине в весовой категории до 69 килограммов. Всего на счету российской спортсменки три золотых и одна серебряная медаль чемпионатов мира, также тяжелоатлетка шесть раз побеждала на чемпионатах Европы.

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