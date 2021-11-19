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Почти четверть всех ДТП с грузовиками в столице произошли на МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Почти четверть всех ДТП с грузовиками в столице произошли на МКАД
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

За январь — октябрь этого года на дорогах Москвы произошло 584 ДТП с участием грузовиков, в которых 35 человек погибли и еще 662 получили травмы разной степени тяжести. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

В ведомстве отметили, что наиболее частый вид аварий с грузовыми машинами — столкновения транспортных средства (364 случая). Далее следуют наезд на пешехода (121 случай), наезд на стоящее транспортное средство (54), наезд на препятствие (27).

— Почти четверть всех дорожных аварий с участием водителей грузового транспорта произошла на МКАД, — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве также отметили, что среди основных причин ДТП с большегрузами выделяются несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 167 ДТП, в которых погибли девять человек и еще 175 получили травмы различной степени тяжести. Самые распространенные виды аварий — наезд на пешеходов (75 случаев) и столкновение транспортных средств (60). Далее в антирейтинге наиболее частых ДТП идут наезды на стоящее транспортное средство, препятствие и велосипедистов.

При этом самым аварийным днем минувшей недели стала пятница, 12 ноября. В этот день произошло 31 ДТП, в котором 35 человек получили ранения. А самым опасным днем недели на столичных дорогах стала суббота, 13 ноября. В этот день в авариях погибли четыре человека.

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