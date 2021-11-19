Появилось видео из квартиры певицы Хлебниковой, где произошел пожар

Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Россия, Москва, Ратная улица, 14 Карта всех событий

В Сети появилось видео из квартиры певицы Марины Хлебниковой, в которой в ночь на 19 ноября произошел пожар. На кадрах видно, что эпицентр возгорания пришелся на спальню Хлебниковой, которая находится на втором этаже ее двух уровневой квартиры.

По данным «Вечерней Москвы», именно спальня певицы пострадала от огня больше всего. На момент пожара Хлебникова находилась в ней.

Видео: Telegram / 112

До этого сообщалось, что Марина Хлебникова госпитализирована в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Она находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии. Более подробно о состоянии певицы на данный момент читайте в специальном материале «ВМ».

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова в четверг, 18 ноября, была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она находилась без сознания.

По данным источника «Вечерней Москвы», пожар произошел по адресу улица Ратная, дом 14. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Отмечается, что в 22:51 пожар был ликвидирован.

Позже дочь артистки рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно из-за этого в квартире и началось возгорание.

Марина Хлебникова — известная российская певица и ведущая, заслуженная артистка Российской Федерации. Наиболее известна песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».