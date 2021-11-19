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«Это неприлично»: Лавров раскритиковал вопрос журналиста из Швеции

Иван Юминов

Политика
«Это неприлично»: Лавров раскритиковал вопрос журналиста из Швеции
Фото: Администрация президента РФ

Спрашивать, что Россия планирует сделать, чтобы понравиться Западу, неприлично. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 19 ноября.

— Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, — это же неприлично. Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ, которую сегодня представляет госпожа (глава МИД Швеции Анн — прим. «ВМ») Линде, и те основы, на которых строится вся современная архитектура международных отношений, которая была создана после победы над нацизмом во Второй мировой войне и имеет сейчас вид Организации Объединенных Наций, все ценности которой изложены в ее уставе, — рассказал министр в ответ на вопрос шведского журналиста.

Подобное стало традицией западных коллег и проникает в мысли нейтральных стран наподобие Швеции, приводит слова Лаврова РИА Новости.

18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также рассказал, что контакты между Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом возможны до Нового года. Дата разговора будет зависеть от графиков глав государств и формата, уточнил он.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.

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