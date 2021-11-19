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Мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе в Домодедове

Анастасия Колоскова

Происшествия
Мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе в Домодедове
Фото: СК РФ

Следственный комитет по Московской области проводит проверку по факту смерти мужчины во время занятий спортом в одном из фитнес-клубов Домодедова. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий в пятницу, 19 ноября.

Инцидент произошел 18 ноября. По словам очевидцев, клиент фитнес-клуба выполнял физические упражнения на беговой дорожке. В какой-то момент он резко снизил темп, упал на ленту тренажера и съехал на пол.

По словам Врадий, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. Проведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, опрошены свидетели и очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключила Врадий.

До этого «Вечерняя Москва» сообщала, что в бассейне столичного фитнес-центра, расположенного на 2-й Песчаной улице, утонул заслуженный художник России 79-летний Василий Бубнов.

29 августа в одном из фитнес-клубов на западе столицы на 62-м году жизни от внезапной остановки сердца скончался бывший депутат Государственной думы РФ Михаил Ненашев.

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