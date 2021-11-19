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СК возбудил дело против полицейских из-за задержания школьницы в Петербурге

Иван Юминов

Происшествия
СК возбудил дело против полицейских из-за задержания школьницы в Петербурге
Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело против полицейских из Санкт-Петербурга за грубое задержание школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 19 ноября.

— 18 ноября 2021 года в сети интернет были размещены сведения о возможных противоправных действиях сотрудников полиции в отношении 14-летней школьницы на территории Калининского района города Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении.

После этого была организована доследственная проверка, по результатам которой было возбуждено дело по статье «Превышение должностных полномочий». Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям полицейских, отмечается на сайте СК.

13 ноября сообщалось, что суд заключил под стражу подмосковного полицейского, который выстрелил в дочь из травматического пистолета. 47-летний мужчина ехал в автомобиле такси вместе со своей 20-летней дочерью. Во время поездки между ними произошла ссора. В какой-то момент отец потерял над собой контроль и выстрелил в девушку.

Услышав хлопок, таксист тут же остановил автомобиль. Потерпевшую доставили в больницу, а позже отец девушки был задержан.

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