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СМИ: Саакашвили был доставлен в военный госпиталь

Виктория Храменкова

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СМИ: Саакашвили был доставлен в военный госпиталь
Фото: World Bank Photo Collection / CC BY-NC-ND 2.0

В ночь на субботу, 20 ноября, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был доставлен в Горийский военных госпиталь. Отмечается, что там заключенный будет проходить лечение после продолжительной голодовки.

Минюст Грузии в пятницу, 19 ноября, принял решение о переводе Саакашвили в военный госпиталь. В Тбилиси ежедневно проходили митинги с требованием перевода экс-президента из тюремной больницы в гражданскую клинику, сообщает телекомпания «Пирвели».

11 ноября «Вечерняя Москва» писала, что Саакашвили пообещал прекратить голодовку, если его переведут в учреждение для реабилитации.

1 октября грузинский премьер Ираклий Гарибашвили рассказал о задержании Михаила Саакашвили. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме.

После своего задержания он объявил голодовку. 30 октября председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что голодовка экс-президента является имитацией.

Как утверждает политик, Саакашвили употребляет по три литра лимонада ежедневно. Над Саакашвили, по его словам, из-за этого «смеется вся тюрьма».

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