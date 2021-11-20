Быстрее и удобнее: как сделать экспресс-тест на COVID-19

Медсестра Анна Курицына берет мазок у москвича Всеволода Малинина для экспресс-тестирования на ковид / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Подать заявку на экспресс-тестирование на COVID-19 теперь можно в режиме онлайн на сайте или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Это поможет сэкономить время.

В городе сегодня развернута 71 точка экспресс-диагностики на COVID-19. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, власти стараются максимально упростить весь процесс.

— Чтобы сделать его еще удобнее для москвичей, мы предусмотрели возможность подачи заявки на тестирование в онлайн-формате, — рассказала она. — С 15 ноября в приложении или на сайте «ЕМИАС.ИНФО» человек может заранее заполнить анкету перед экспресс-тестированием. В заявке нужно указать Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность, или номер полиса СНИЛС или ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания. Это та информация, которую горожане сейчас заполняют в пунктах от руки.

Заммэра пояснила, что после внесения этой информации система выдаст специальный QR-код заявки — его нужно просто показать администратору в точке экспресс-тестирования. Таким образом, не придется дополнительно заполнять бумажные анкеты.

— Это поможет и администраторам — ведь им не нужно будет переносить информацию с бумаги в электронный вид, — отметила Анастасия Ракова.

Важно, что сдать тест после электронного заполнения заявки можно будет в течение двух дней, не считая дня подачи заявки. Также по QR-коду заявки на месте можно получить результат экспресс-тестирования в течение 15–20 минут. Кроме того, результаты экспресс-теста уже доступны столичным жителям в электронной медкарте.

В Комплексе соцразвития Москвы напомнили, что у тех, чей экспресс-тест покажет положительный результат, на месте возьмут контрольный ПЦР-тест и попросят оставаться дома до получения результата. Он придет по СМС и отобразится в электронной медкарте.