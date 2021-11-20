Установлен очаг пожара в квартире певицы Хлебниковой

Фото: www.instagram.com/marina_hlebnikova_official

Очаг пожара, в котором сильно пострадала известная российская певица Марина Хлебникова, находился в постели артистки. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Установлено, что очаг возгорания находился в кровати Хлебниковой. Певица уснула с непотушенной сигаретой, — цитирует собеседника агентство.

По статистике МЧС, неосторожное курение становится причиной большинства пожаров в жилищах, в том числе с гибелью людей и причинением значительного материального ущерба.

До этого в Сети появились фотографии квартиры Хлебниковой после пожара.

Пожар на Ратной улице

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова в четверг, 18 ноября, была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она находилась без сознания.

По данным источника «Вечерней Москвы», пожар произошел по адресу улица Ратная, дом 14. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Отмечается, что в 22:51 пожар был ликвидирован.

Дочь артистки рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно из-за этого в квартире и началось возгорание.

Позже стало известно, что Марина Хлебникова приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. У нее диагностированы ожоги 20–29 процентов тела. Сильно обгорели лицо, грудь, живот и кисти рук, сгорели волосы на голове.

20 ноября врач певицы рассказал, что ожоги угрожают ее жизни: огонь повредил лицо артистки и дыхательные пути.

Марина Хлебникова — известная российская певица и ведущая, заслуженная артистка Российской Федерации. Наиболее известна песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».