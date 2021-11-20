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В Баку согласились на встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе

Полина Долганова

В мире
В Баку согласились на встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе
Фото: Википедия

В Баку согласились на предложение Евросоюза провести встречу лидеров Азербайджана и Армении в рамках саммита «Восточного партнерства» в бельгийском Брюсселе. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) республики.

— ...Азербайджанская сторона дала согласие на предложение председателя Европейского совета организовать встречу лидеров двух стран (Азербайджана и Армении) при посредничестве ЕС в рамках брюссельского саммита, — цитирует сообщение ТАСС.

16 ноября министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с главой Министерства обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Папикян подчеркнул, что вторжение азербайджанской армии на территорию Армении является грубым нарушением трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Шойгу в свою очередь выразил готовность приложить максимум усилий для прекращения боевых действий и возвращения пленных.

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