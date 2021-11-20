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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку

Полина Долганова

Общество
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку
Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится под стражей на родине, прекратил голодовку. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщил врач экс-главы страны Николоз Кипшидзе.

По его словам, после 50-дневной голодовки коллегия медиков назначила политику реабилитацию. В настоящее время совет врачей проходит в Горийском военном госпитале.

Медики составят список лиц, которые смогут посетить Саакашвили, передает телеканал «Рустави 2».

11 ноября «Вечерняя Москва» писала, что Саакашвили пообещал прекратить голодовку, если его переведут в учреждение для реабилитации.

1 октября грузинский премьер Ираклий Гарибашвили рассказал о задержании Михаила Саакашвили. Позже местное телевидение сообщило, что политик находится в тбилисской тюрьме.

После своего задержания он объявил голодовку. 30 октября председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что голодовка экс-президента является имитацией.

Как утверждал политик, Саакашвили употребляет по три литра лимонада ежедневно. Над Саакашвили, по его словам, из-за этого «смеется вся тюрьма».

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