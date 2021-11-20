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Грузовик снес надземный пешеходный переход во Владимирской области

Анастасия Колоскова

Происшествия
Грузовик снес надземный пешеходный переход во Владимирской области
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Грузовик во время движения задел надземный пешеходный переход в Лакинске Владимирской области, в результате чего произошло частичное обрушение конструкции. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщило региональное МВД.

— Двадцатого ноября 2021 года около 13:40 в Лакинске Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не учел габариты перевозимого груза и задел надземный пешеходный переход, в результате чего произошло частичное обрушение конструкции, — говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Аварийные службы принимают меры для ликвидации последствий инцидента.

В УВД отметили, что на месте ДТП полностью остановлено движение транспорта, водителей призвали выбирать альтернативные пути для объезда участка.

Накануне иномарка врезалась в храм в честь преподобного Андрея Рублева на улице Верхняя Масловка на севере Москвы. ДТП также обошлось без пострадавших.

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