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Иномарка влетела в храм Андрея Рублева на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Иномарка влетела в храм Андрея Рублева на севере Москвы
Фото: Telegram-канал Mash
Россия, Москва, улица Верхняя Масловка, 1 Карта всех событий

Автомобиль врезался в храм в честь преподобного Андрея Рублева на улице Верхняя Масловка на севере Москвы. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

Судя по размещенному на канале видео, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением на скользкой дороге и протаранил деревянное сооружение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. О пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о похожем ДПТ, которое произошло в июле этого года на западе столицы. Тогда спорткар марки Nissan 350Z влетел в забор храма в столичном районе Раменки. Примечательно, что и этот храм также освящен в честь преподобного Андрея Рублева.

Столичная Госавтоинспекция предупредила москвичей об ухудшении погодных условий в субботу, 20 ноября, и призвала участников дорожного движения к осторожности.

Синоптики сообщили, что в ночь на 20 ноября в столице выпадет мокрый снег. Осадки будут вызваны прохождением активного скандинавского циклона.

Снег начнется в 02:00 и будет идти до 16:00.

Местами может образоваться гололед, возможно налипание мокрого снега.

Утром 20 ноября прогнозируется усиление порывов ветра. Они будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

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