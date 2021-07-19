Автомобиль протаранил ограду храма Андрея Рублева в Москве

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Раменки, 1 Карта всех событий

Спорткар протаранил ограду храма на западе столицы. Автомобиль Nissan 350Z влетел в забор храма Андрея Рублева в Раменках.

В распоряжении портала РЕН ТВ появились кадры с места аварии. На них видно, что машина оказалась частично смята.

В настоящее время на месте происшествия уже работают сотрудники ДПС.

Кто именно находился за рулем автомобиля, устанавливается. Причины аварии выясняются.

До этого «ВМ» писала, что ДТП с участием автобуса и автомобиля Mercedes произошло в столичном районе Хамовники. Авария случилась по адресу Саввинская набережная, дом 19, строение 15. На момент случившегося в автобусе не было пассажиров. В результате аварии пострадал водитель транспортного средства.