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Спикер сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой

Михаил Алимов

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Спикер сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой
Фото: twitter.com/PolskaPolicja

Спикер сената Польши Томаш Гродский получил посылку с угрозами и приложенной взрывчаткой. Об этом он в субботу, 20 ноября, написал в своем Twitter.

— Вот к чему приводит индустрия презрения и подстрекательства по отношению к политическим противникам. На мое имя пришла посылка в сенат — письмо с угрозами смерти и взрывчатое вещество, — сообщил сенатор.

По его словам, посылка уже изъята «соответствующими службами». Гродский надеется, что они быстро поймают преступника.

Сенатор, как и большинство других политиков в госоргане, находится в оппозиции к правящей партии страны «Право и справедливость» (PiS).

В сентябре аэропорт Эрбиля в Ираке атаковали начиненными взрывчаткой беспилотниками.

30 августа сообщалось, что американские системы противовоздушной обороны перехватили часть ракет, которые были запущены по аэропорту в Кабуле. Данные о потерях среди военнослужащих не поступали.

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