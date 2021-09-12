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Аэропорт Эрбиля в Ираке атаковали начиненными взрывчаткой беспилотниками

Юлия Курганова

В мире
Аэропорт Эрбиля в Ираке атаковали начиненными взрывчаткой беспилотниками
Фото: youtube.com

Аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане атаковали беспилотники, которые были начинены взрывчаткой. Об этом сообщил в воскресенье, 12 сентября, курдский телеканал Rudaw со ссылкой на управление Иракского Курдистана по борьбе с терроризмом.

— Аэропорт Эрбиля атакован беспилотниками, начиненными взрывчаткой, — сказано в сообщении канала в Twitter.

Сообщалось, что около аэропорта Эрбиля прогремели несколько взрывов. При этом отмечалось, что неясно, идет ли речь об ударе ракеты или беспилотника.

30 августа сообщалось, что американские системы противовоздушной обороны перехватили часть ракет, которые были запущены по аэропорту в Кабуле. Данные о потерях среди военнослужащих не поступали.

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