Аэропорт Эрбиля в Ираке атаковали начиненными взрывчаткой беспилотниками

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Аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане атаковали беспилотники, которые были начинены взрывчаткой. Об этом сообщил в воскресенье, 12 сентября, курдский телеканал Rudaw со ссылкой на управление Иракского Курдистана по борьбе с терроризмом.

— Аэропорт Эрбиля атакован беспилотниками, начиненными взрывчаткой, — сказано в сообщении канала в Twitter.

YENİLENDİ - #Erbil’de #ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na SİHA’larla saldırı gerçekleştirildiği bildirildihttps://t.co/4BiWh3YIB5 — Rûdaw Türkçe (@RudawTurkce) September 11, 2021

Сообщалось, что около аэропорта Эрбиля прогремели несколько взрывов. При этом отмечалось, что неясно, идет ли речь об ударе ракеты или беспилотника.

30 августа сообщалось, что американские системы противовоздушной обороны перехватили часть ракет, которые были запущены по аэропорту в Кабуле. Данные о потерях среди военнослужащих не поступали.