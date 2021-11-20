Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фигуристы Бойкова и Козловский победили в соревнованиях пар на этапе Гран-при

Юлия Курганова

Спорт
Фигуристы Бойкова и Козловский победили в соревнованиях пар на этапе Гран-при
Фото: instagram.com/boikovakozlovski/

Российские фигуристы Дмитрий Козловский и Александра Бойкова победили в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при во Франции.

Спортсмены в произвольной программе получили за прокат 139,79 балла и с суммой 216,96 балла одержали победу на этапе. Вторыми стали россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (205,15 балла в сумме). Третье место заняли фигуристы из США Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер (201,69 балла).

Следующий, заключительный этап Гран-при состоится в Сочи 26-28 ноября.

20 ноября фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Гренобле и вышла в финал серии. По сумме двух этапов она набрала 229,69 балла (77,94+151,75).

На втором месте оказалась еще одна российская фигуристка Алена Косторная с 221,85 балла (76,44+145,41), тройку лидеров замкнула японка Вакаба Хигути, которая набрала 204,91 балла (63,87+141,04).

6 ноября Щербакова стала первой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине. Второе место заняла ее соотечественница Майя Хромых — 226,35 балла в сумме. Тройку замкнула бельгийка Луна Хендрикс с результатом в 219,05 балла.

Читайте также:
этап Гран-при Российская фигуристка победа
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте