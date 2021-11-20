Фигуристы Бойкова и Козловский победили в соревнованиях пар на этапе Гран-при

Фото: instagram.com/boikovakozlovski/

Российские фигуристы Дмитрий Козловский и Александра Бойкова победили в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при во Франции.

Спортсмены в произвольной программе получили за прокат 139,79 балла и с суммой 216,96 балла одержали победу на этапе. Вторыми стали россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (205,15 балла в сумме). Третье место заняли фигуристы из США Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер (201,69 балла).

Следующий, заключительный этап Гран-при состоится в Сочи 26-28 ноября.

20 ноября фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Гренобле и вышла в финал серии. По сумме двух этапов она набрала 229,69 балла (77,94+151,75).

На втором месте оказалась еще одна российская фигуристка Алена Косторная с 221,85 балла (76,44+145,41), тройку лидеров замкнула японка Вакаба Хигути, которая набрала 204,91 балла (63,87+141,04).

6 ноября Щербакова стала первой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине. Второе место заняла ее соотечественница Майя Хромых — 226,35 балла в сумме. Тройку замкнула бельгийка Луна Хендрикс с результатом в 219,05 балла.