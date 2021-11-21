Рогозин заявил об обеспокоенности РФ милитаризацией космоса со стороны США

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Государственная корпорация «Роскосмос» обеспокоена тем, что США и НАТО выводят в космос вероятные носители оружия. Об этом заявил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин в субботу, 20 ноября.

— Есть тема, которая нас не может не беспокоить, это тема милитаризации космоса. Мы видим, как последние десятилетия США прежде всего, и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия, — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Таким образом гендиректор Рогозин заключил, что Россия должна иметь противоспутниковое оружие. Это «очевидная вещь», подчеркнул глава Роскосмоса.

Рогозин обсудил безопасность экипажей на МКС с главой NASA Нельсоном. Стороны, если «кратко и русским языком», условились строить совместные планы и обеспечивать безопасность экипажей на МКС, отметил он.

5 ноября в Госдепе заявили, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, создав угрозу для МКС. В результате инцидента якобы образовалось множество обломков космического мусора, которые угрожают интересам многих стран.