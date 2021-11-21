Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рогозин заявил об обеспокоенности РФ милитаризацией космоса со стороны США

Юлия Курганова

Общество
Рогозин заявил об обеспокоенности РФ милитаризацией космоса со стороны США
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Государственная корпорация «Роскосмос» обеспокоена тем, что США и НАТО выводят в космос вероятные носители оружия. Об этом заявил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин в субботу, 20 ноября.

— Есть тема, которая нас не может не беспокоить, это тема милитаризации космоса. Мы видим, как последние десятилетия США прежде всего, и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия, — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Таким образом гендиректор Рогозин заключил, что Россия должна иметь противоспутниковое оружие. Это «очевидная вещь», подчеркнул глава Роскосмоса.

Рогозин обсудил безопасность экипажей на МКС с главой NASA Нельсоном. Стороны, если «кратко и русским языком», условились строить совместные планы и обеспечивать безопасность экипажей на МКС, отметил он.

5 ноября в Госдепе заявили, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, создав угрозу для МКС. В результате инцидента якобы образовалось множество обломков космического мусора, которые угрожают интересам многих стран.

Читайте также:
США Дмитрий Рогозин Роскосмос
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте