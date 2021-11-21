Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Президент Болгарии Румен Радев снова назвал Крым российским

Юлия Курганова

Политика
Президент Болгарии Румен Радев снова назвал Крым российским
Фото: Официальный сайт президента Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев в субботу, 20 ноября, во второй раз назвал полуостров Крым принадлежащим России. Но при этом он отметил, что произошла противоречащая международному праву «аннексия» территории.

— Нет никакой драмы. Проблема абсолютно ясна. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я и сказал вчера вечером, есть политические реалии, и на данный момент Крым является российским, — сказал президент Болгарии, сообщает портал Mediapool.

МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева после слов президента Румена Радева, что Крым является российской территорией. Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии о поддержке территориальной целостности Украины.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также:
президент Болгария Россия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте