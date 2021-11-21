Президент Болгарии Румен Радев снова назвал Крым российским

Фото: Официальный сайт президента Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев в субботу, 20 ноября, во второй раз назвал полуостров Крым принадлежащим России. Но при этом он отметил, что произошла противоречащая международному праву «аннексия» территории.

— Нет никакой драмы. Проблема абсолютно ясна. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я и сказал вчера вечером, есть политические реалии, и на данный момент Крым является российским, — сказал президент Болгарии, сообщает портал Mediapool.

МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева после слов президента Румена Радева, что Крым является российской территорией. Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии о поддержке территориальной целостности Украины.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».