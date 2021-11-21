Врачи перечислили симптомы рака легких

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Медики сообщили, что большинство людей, которым поставлен диагноз рак легких, старше 60 лет и являются или были курильщиками Для некурящих пассивное курение дома или на рабочем месте может увеличить риск развития этой болезни до 30 процентов.

Врачи отметили, что наиболее распространенные формы рака легких формируются в дыхательных путях. Если опухоль их закупоривает, то это может вызвать одышку, хрипы и постоянный кашель с кровью и мокротой.

Опухоль, расположенная в верхней части легкого, может создавать давление на нервы и кровеносные сосуды, идущие в руку, вызывая боль и слабость в конечности. Это может сопровождаться постоянным ощущением покалывания. Более ранний признак, который трудно заметить, — это сгибание пальцев, когда кончики конечностей набухают от недостатка кислорода.

В некоторых случаях опухоль может препятствовать притоку крови к голове, что приводит к отеку вокруг лица, рассказали специалисты.

Признаки, общие с другими формами рака, включают усталость и потерю веса. В некоторых случаях опухоль легких может выделять большое количество гормонов, которые вызывают симптомы в более отдаленных частях тела.

Врачи подчеркнули, что при раннем выявлении этой болезни существуют методы лечения, которые могут справиться с ней. Более запущенные формы рака легких вылечить труднее, зачастую речь уже идет только о замедлении развития болезни и уменьшении боли, сообщается на портале Express.

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