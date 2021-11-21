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«Истерика»: Песков прокомментировал обвинения в угрозе вторжения РФ на Украину

Евгений Белоусов

В мире
«Истерика»: Песков прокомментировал обвинения в угрозе вторжения РФ на Украину
Фото: Администрация президента РФ

Попытки провокаций для оправдания заявления Запада о «угрозе вторжения» России на Украину не исключены. Об этом в воскресенье, 21 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, возможности провокаций нельзя исключать.

— Эта истерика нагнетается искусственно, — заявил пресс-секретарь в интервью на телеканале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он также назвал нелогичными и неприличными обвинения в необычной военной активности на территории РФ Соединенных Штатов Америки.

— Те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана, — отметил Песков.

Песков добавил, что попытки решить кризис на Юго-Востоке Украины силовым путем будут иметь самые серьезные последствия. Украина, по мнению Пескова, добивается очередной попытки начать силовое решение собственной проблемы.

Ранее телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила главы европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.

11 ноября Минобороны РФ сообщило, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве. Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

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