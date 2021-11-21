«Не хотят слышать»: Захарова оценила переписку Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную накануне переписку главы российского МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

По словам дипломата, обнародование беседы позволит общественности сформировать «непредвзятое мнение».

— Публично министр иностранных дел Сергей Лавров их неоднократно поправлял — очень интеллигентно, между прочим, и вежливо. Они почему-то этого не заметили. Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну, теперь пусть почитают, и не только они одни, но и вся общественность, которая теперь сможет сформировать свое уже непредвзятое мнение, — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

17 ноября МИД России опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии, чтобы избежать искажений о встрече дипломатов в «нормандском формате». Министр в своем первом письме от 29 октября пишет, что хотел бы подтвердить важность усилий в рамках «нормандского формата». Стороны, по его словам, должны хорошо подготовить встречу в Париже, а также создать итоговое заявление с рекомендациями Украине и отдельным районам Донбасса как сторонам конфликта.

После этого 6 ноября Лавров написал, что получил послание на предложения от 29 октября и разочарован им. Спустя десять дней он выразил сожаление, что Москва все чаще сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании конфликта на Украине.

После ситуацию прокомментировала Мария Захарова. По ее словам, речи о саботировании Россией переговоров в «нормандском формате» идти не может.