Дочь и внук Валерия Гаркалина получат наследство артиста

Фото: Facebook/GITIS.official

Народный артист РФ, актер, наиболее известный по роли в легендарной комедии «Ширли-мырли», Валерий Гаркалин перед смертью успел составить завещание. Имущество в наследство получат дочь и внук артиста.

Супруга Гаркалина Екатерина скончалась в 2009 году из-за онкологии. После актер так и не женился во второй раз.

Однако жена успела подарить ему единственного ребенка — дочь Нику. В настоящий момент ей 38 лет, она замужем за актером Павлом Акимкиным. Супруги воспитывают сына Тимофея и дочь Екатерину.

— После смерти Кати дочь продолжает скрашивать мою жизнь, делать ее осмысленной. Она становится с возрастом еще более похожей на мать, — признавался при жизни Валерий Гаркалин.

Проблемы со здоровьем артиста начались несколько лет назад. Тогда ему диагностировали сердечный приступ, после чего он проходил лечение во Франции и Израиле. В одной из таких поездок он решил составить завещание, в которое вписал дочь и внука, пишет издание «Комсомольская правда».

Народный артист РФ Валерий Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока на фоне коронавирусной инфекции в возрасте 67 лет в субботу, 20 ноября.

Прощание с народным артистом состоится во вторник, 23 ноября, в учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС).

20 ноября стало известно, что Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве.