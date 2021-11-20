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Названа причина смерти Валерия Гаркалина

Полина Долганова

Общество
Названа причина смерти Валерия Гаркалина
Фото: ТАСС / Зураб Джавахадзе

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока на фоне коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили источники в разговоре с «Комсомольской правдой».

— За день до смерти ему хотели сделать компьютерную томографию, но так как состояние больного было крайне тяжелым, и везти на КТ его было нельзя, то врачи прямо в палату доставили рентген-аппарат, чтобы понять, насколько сильное поражение легких. Обнаружилось, что легкие поражены тотально, — рассказал собеседник издания.

Недавно сообщалось, что в Москве могут установить памятную табличку народному артисту России Валерию Гаркалину.

Артист скончался в возрасте 67 лет в субботу, 20 ноября.

Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом 2 октября. До этого стало известно, что его ввели в медикаментозную кому из-за развившегося сепсиса.

14 октября сообщалось, что самочувствие народного артиста остается стабильным.

Позднее, 2 ноября, директор Гаркалина Наталья Теплова опровергла слухи о том, что актеру назначают новые препараты для сердца и что он находится на аппарате ЭКМО.

Также 8 ноября Гаркалину была проведена экстренная операция на плевральной полости грудной клетки.

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