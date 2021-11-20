Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Памятную табличку Валерию Гаркалину могут установить в Москве

Полина Долганова

Общество
Памятную табличку Валерию Гаркалину могут установить в Москве
Фото: ТАСС / Наталия Чебан

В Москве могут установить памятную табличку народному артисту России Валерию Гаркалину. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

— Какая печальная новость. Я знаю, что он долго болел, и очень жалко, что болезнь победила. Я уверен, что в Мосгордуму поступят предложения о том, чтобы увековечить его память. И мы, конечно, рассмотрим и поддержим предложение, он этого достоин, — цитирует председателя ТАСС.

Народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет в субботу, 20 ноября.

Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом 2 октября. До этого стало известно, что его ввели в медикаментозную кому из-за развившегося сепсиса.

14 октября сообщалось, что самочувствие народного артиста остается стабильным.

Позднее, 2 ноября, директор Гаркалина Наталья Теплова опровергла слухи о том, что актеру назначают новые препараты для сердца и что он находится на аппарате ЭКМО.

Также 8 ноября Гаркалину была проведена экстренная операция на плевральной полости грудной клетки.

Читайте также:
Памятники Валерий Гаркалин Смерть
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте