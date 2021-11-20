Памятную табличку Валерию Гаркалину могут установить в Москве

Фото: ТАСС / Наталия Чебан

В Москве могут установить памятную табличку народному артисту России Валерию Гаркалину. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

— Какая печальная новость. Я знаю, что он долго болел, и очень жалко, что болезнь победила. Я уверен, что в Мосгордуму поступят предложения о том, чтобы увековечить его память. И мы, конечно, рассмотрим и поддержим предложение, он этого достоин, — цитирует председателя ТАСС.

Народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет в субботу, 20 ноября.

Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом 2 октября. До этого стало известно, что его ввели в медикаментозную кому из-за развившегося сепсиса.

14 октября сообщалось, что самочувствие народного артиста остается стабильным.

Позднее, 2 ноября, директор Гаркалина Наталья Теплова опровергла слухи о том, что актеру назначают новые препараты для сердца и что он находится на аппарате ЭКМО.

Также 8 ноября Гаркалину была проведена экстренная операция на плевральной полости грудной клетки.