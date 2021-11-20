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Названы дата и место прощания с Валерием Гаркалиным

Полина Долганова

Общество
Названы дата и место прощания с Валерием Гаркалиным
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Прощание с народным артистом России Валерием Гаркалиным состоится во вторник, 23 ноября, в учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС). Об этом в субботу, 20 ноября, пишет РИА Новости.

Народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет в субботу, 20 ноября. По информации СМИ, актер скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока на фоне коронавирусной инфекции.

Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом 2 октября. До этого стало известно, что его ввели в медикаментозную кому из-за развившегося сепсиса.

14 октября сообщалось, что самочувствие народного артиста остается стабильным.

Позднее, 2 ноября, директор Гаркалина Наталья Теплова опровергла слухи о том, что актеру назначают новые препараты для сердца и что он находится на аппарате ЭКМО.

Также 8 ноября Гаркалину была проведена экстренная операция на плевральной полости грудной клетки.

В память об актере в Москве могут установить памятную табличку.

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