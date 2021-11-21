Валерия Гаркалина похоронят в Москве на Миусском кладбище

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Россия, Москва, Миусское кладбище Карта всех событий

Народного артиста Российской Федерации Валерия Гаркалина, скончавшегося в субботу, 20 ноября, похоронят на Миусском кладбище в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где преподавал Гаркалин.

— В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище, — передает сообщение пресс-службы института РИА Новости.

Народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока на фоне коронавирусной инфекции в возрасте 67 лет в субботу, 20 ноября.

Прощание с народным артистом состоится во вторник, 23 ноября, в учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом 2 октября. До этого стало известно, что его ввели в медикаментозную кому из-за развившегося сепсиса.

14 октября сообщалось, что самочувствие народного артиста остается стабильным.

Позднее, 2 ноября, директор Гаркалина Наталья Теплова опровергла слухи о том, что актеру назначают новые препараты для сердца и что он находится на аппарате ЭКМО.

8 ноября Гаркалину была проведена экстренная операция на плевральной полости грудной клетки.