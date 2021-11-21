Возведение пассажирской платформы стартовало на станции БКЛ «Марьина Роща»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

Специалисты начали устройство пассажирской платформы на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что новый остановочный пункт с островной платформой станет одним из самых глубоких в метрополитене города.

— По мере завершения гидроизоляционных работ в правом станционном тоннеле строители начали укладывать жесткое основание и возводить подплатформенные стены, на которые опирается перекрытие платформы. На сегодняшний день уже забетонированы первые 40 метров, — заявил заммэра.

Генеральный директор «Мосметростроя» Сергей Жуков добавил, что конструкции станции сделали пилонными. Такое решение позволит пассажирам лучше ориентироваться в метрополитене столицы.

— Все горнопроходческие работы на «Марьиной Роще» завершены: полностью раскрыты проемы между центральным и боковыми залами, пройдены ходки над боковыми тоннелями, ведущие к самому длинному эскалатору в Москве, а также готовы пешеходные коридоры, соединяющие «Марьину Рощу» с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии, — передает его слова официальный сайт мэра Москвы.

19 ноября Андрей Бочкарев рассказал, что в вестибюле станции «Рижская» Большой кольцевой линии метро начались архитектурно-отделочные работы. Общая строительная готовность станции составляет 77 процентов.