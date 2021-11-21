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Медведев уступил Звереву в финале турнира АТР в Турине

Виктория Сикерина

Спорт
Медведев уступил Звереву в финале турнира АТР в Турине
Фото: Twitter / Olympic Russia

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл Александру Звереву, который представлял Германию, в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Турине. Встреча прошла в воскресенье, 21 ноября.

Счет в игре составил 4:6 и 4:6 в пользу спортсмена из Германии. Таким образом, Медведев не смог защитить чемпионский титул.

Однако Зверев впервые за последние шесть матчей одержал победу над теннисистом из России. Всего за спортивную карьеру он выиграл два итоговых турнира, а с начала текущего сезона стал победителем шести соревнований, включая Олимпийские игры в Токио.

20 ноября Даниил Медведев в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) обыграл норвежца Каспера Рууда. Встреча проходила в итальянском Турине и продолжалась 1 час 19 минут.

Матч прошел в два сета — российский спортсмен выиграл их со счетом 6:4 и 6:2.

12 сентября Медведев обыграл Джоковича в финале US Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста. Тогда теннисист в третий раз играл в финале турнира Большого шлема и впервые одержал победу.

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