Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пульмонолог объяснил, как не спутать кашель курильщика с простудным

Виктория Сикерина

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Пульмонолог объяснил, как не спутать кашель курильщика с простудным
Фото: Unsplash

Распознать кашель курильщика и не перепутать его с симптомами простудных заболеваний достаточно непросто. Однако существует несколько признаков кашля при злоупотреблении табачной продукцией. Врач-пульмонолог Владимир Шмелев в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» назвал их.

— При курении кашель с мокротой может появляться в течение трех месяцев в году. Кроме того, он не сопровождается повышением температуры, ознобом, болью в мышцах. Так как все это было бы признаком уже ОРВИ. При простудном кашле в зависимости от стадии болезни все начинается всегда с сухого кашля, потом уже вырабатывается мокрота, — отметил медик.

Специалист уточнил, что кашель при респираторных вирусных инфекциях проходит полностью за три недели. Недуг сопровождается болью в горле и мышцах, насморком, температурой и иными проявлениями.

До этого сообщалось, что почти 20 процентов людей, переболевших коронавирусной инфекцией, жаловались на кашель. Как подчеркнули эксперты, именно сухой кашель встречается чаще всего у пациентов с диагнозом COVID-19.

Также при коронавирусной инфекции отмечается отсутствие мокроты, а сам кашель бывает «глубоким, исходящим из легких».

Читайте также:
пульмонолог кашель Курение
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте