Пульмонолог объяснил, как не спутать кашель курильщика с простудным

Фото: Unsplash

Распознать кашель курильщика и не перепутать его с симптомами простудных заболеваний достаточно непросто. Однако существует несколько признаков кашля при злоупотреблении табачной продукцией. Врач-пульмонолог Владимир Шмелев в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» назвал их.

— При курении кашель с мокротой может появляться в течение трех месяцев в году. Кроме того, он не сопровождается повышением температуры, ознобом, болью в мышцах. Так как все это было бы признаком уже ОРВИ. При простудном кашле в зависимости от стадии болезни все начинается всегда с сухого кашля, потом уже вырабатывается мокрота, — отметил медик.

Специалист уточнил, что кашель при респираторных вирусных инфекциях проходит полностью за три недели. Недуг сопровождается болью в горле и мышцах, насморком, температурой и иными проявлениями.

До этого сообщалось, что почти 20 процентов людей, переболевших коронавирусной инфекцией, жаловались на кашель. Как подчеркнули эксперты, именно сухой кашель встречается чаще всего у пациентов с диагнозом COVID-19.

Также при коронавирусной инфекции отмечается отсутствие мокроты, а сам кашель бывает «глубоким, исходящим из легких».