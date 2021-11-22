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Три человека пострадали при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Три человека пострадали при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 32к8 Карта всех событий

Три человека пострадали при пожаре в хостеле на Волгоградском проспекте в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 22 ноября.

— По предварительной информации, пострадали три человека. Ранг пожара снижен до второго, — рассказал источник «ВМ».

IMG_2486.MP4 / Видео: Telegram-канал Mach

Из-за пожара перекрыто движение по дублеру Волгоградского проспекта в направлении ТТК. На месте работают оперативные службы города. Затруднений движения на прилегающих улицах нет.

В оперативную дежурную часть ГУ МЧС России по Москве в воскресенье ночью, 21 ноября, сообщили о загорании здания на юго-востоке Москвы. Пожар случился на Волгоградском проспекте, 32, корпус 8.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что происходит загорание на первом этаже в трехэтажном административном здании. Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к спасению людей и ликвидации пожара. В ходе проведения аварийно-спасательных работ московские огнеборцы спасли из горящего здания 15 человек. Всех спасенных передали врачам для осмотра.

Прокуратура начала проверку.

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