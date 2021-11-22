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Задержанный после аварии с выпавшим трупом мужчина признался в людоедстве

Юлия Курганова

Происшествия
Задержанный после аварии с выпавшим трупом мужчина признался в людоедстве
Фото: МВД

Мужчина, которого задержали в Санкт-Петербурге после аварии с выпавшим трупом, признался в людоедстве.

23-летний задержанный сообщил следователям, что давно хотел попробовать человеческое мясо на вкус. В сентябре прошлого года он отправился на охоту, во время которой поймал и зарезал прохожего. Мужчина отрезал часть от тела убитого, пришел домой, сварил и съел.

Подозреваемый живет на чердаке одного из домов в Мурино. Там же его задержали сотрудники полиции после убийства 50-летнего петербуржца, сообщает телеканал «78».

21 ноября полиция задержала мужчин, у которых во время аварии выпал из багажника труп. По данным МВД, 19 ноября 26-летнего уроженца Луганской области в состоянии алкогольного опьянения избили в Калининском районе Петербурга. После он позвал на помощь друга, чтобы разобраться с обидчиками. В районе Лабораторной улицы у гаражей они случайно наткнулись на 50-летнего мужчину. Между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемые нанесли потерпевшему смертельные ножевые ранения.

После пьяные мужчины затолкали тело в багажник машины марки Mitsubishi Galant и попытались вывезти его. Однако водитель не справился с управлением и врезался в ограждение, из-за чего труп выпал из авто.

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