«Это была опухоль»: Прилучный рассказал, что перенес две сложные операции

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Около года назад российского актера Павла Прилучного обвиняли в том, что он не следит за своей внешностью и сильно поправился.

В интервью Георгию Иващенко артист объяснил, что на самом деле с ним происходило.

По его словам, он перенес две сложные операции из-за проблем со здоровьем.

— Это было не ожирение, а опухоль. Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. <...> Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился. А потом, когда все зажило, у меня обнаружили три кисты, надо было срочно их удалять. Это было прямо под Новый год. У меня онемела левая часть лица из-за травмы. Очень рад, что это прошло, — откровенно рассказал Прилучный.

В ноябре 2020 года актера избил бизнесмен Владимир Семенов. Позже Прилучный попал в больницу: у него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.

В апреле 2021 года актер Павел Прилучный стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В комментариях под выпуском многие пользователи удивились тому, как выглядит актер: «Есть здесь профайлеры, физиогномисты? Просто интересно, что с ним такое?»; «Ну и щеки же он себе наел!»; «Видно хорошо отметили премьеру».