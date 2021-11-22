Губернатор Подмосковья отметил важность вакцинации перед зимними праздниками

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность вакцинации граждан от коронавирусной инфекции перед зимними праздниками. По его словам, в этот период в область приезжает много гостей, а коронавирус может помешать празднованию, передает портал «Подмосковье сегодня».

Особое значение имеет вакцинация пожилых граждан, подчеркнул губернатор. Для этого пенсионерам в регионе будут рассылать письма с рекомендациями сделать прививку.

— Я написал письмо старшему поколению, потому что мы видим угрозу именно в этом возрасте. Наша задача — достучаться до каждого, найти способы, объяснить, уговорить человека, чтобы он сделал прививку, обезопасил себя и близких, — отметил он.

Пункты вакцинации в регионе открыты в поликлиниках, МФЦ и торговых центрах.

Он сообщил, что в муниципалитетах региона развернули 12,5 тысячи коек. Из них в настоящее время заняты почти 9,5 тысячи.

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До этого специалисты Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщили, что ограничений для одновременной вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции нет.