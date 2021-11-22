«Она пыталась держаться»: Садальский рассказал, как узнал о смерти Руслановой

Фото: Youtube / Стас Садальский

Советский и российский актер театра и кино Стас Садальский узнал о смерти коллеги Нины Руслановой от директора Гильдии актеров кино России Валерии Гущиной. Она позвонила артисту «со страшным известием».

— Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: «Говорит автоприветчик!», — написал актер в личном блоге.

Также Садальский выразил сожаление из-за того, что практически каждый час уходят из жизни великие деятели искусства.

— Что дальше? Прощай, дорогая, прости, — заключил он на странице в социальной сети Instagram.

Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова умерла после продолжительной болезни в возрасте 75 лет 21 ноября. Возможной причиной ее смерти стал коронавирус.

Прощание с российской актрисой Ниной Руслановой пройдет в среду, 24 ноября, в Доме кино.